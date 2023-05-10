"Как стадо баранов". Бийчане жалуются, что не могут уехать домой из-за переполненных автобусов

Жительница Бийска пожаловалась, что не смогла попасть в автобус и уехать за реку. Транспорт был битком набит людьми, а водитель нецензурно бранился на пассажиров. Об инциденте сообщил "Бийск 22".

На опубликованных 9 мая кадрах видно, что к остановке за рекой подошел автобус, уже битком набитый людьми. Несмотря на это, бийчане пытались попасть внутрь, хотя свободных мест уже не осталось.

Это привело к конфликту между пассажиром и водителем. Можно услышать, что водитель начал нецензурно выражаться.

"Вот так и ходят у нас автобусы вечером за реку. Как добираться? Это последний автобус был", - возмущаются местные жители.

Пассажиры негодуют - они не могут попасть домой из-за переполненных автобусов после 20:30. А трамваи за реку и обратно на время ремонта не ходят.

Водитель высказал свою позицию в комментариях к опубликованному видео. Он объяснил, что просил пассажиров сдвинуться дальше по салону, чтобы в автобус зашли другие люди. Однако одна девушка заявила, что ей "п... (все равно), как будут ехать остальные". Так и начался конфликт.

"Да, виноват, да, высказался, но не конкретно на пассажиров. Просто если им п... (все равно) как ехать, то мне и подавно. Почему Вы считаете, что водитель и кондуктор должны отвечать за расписание маршрутов? Я ехал, согласно времени прописанному в расписании, а то, что после 20:30 остается только один 21-й, так это вопросы в транспортный отдел", - заявил водитель автобуса.

Очевидцы конфликта отметили в комментариях, что следом за автобусом приехал второй, уже полупустой. Потому другим пассажирам не было причины ломиться в первый автобус, "как стадо баранов".

Также многие горожане самостоятельно звонят в диспетчерскую, чтобы узнать расписание и поехать домой.