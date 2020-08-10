Как в 90-е: алтайского фермера подозревают в убийстве бизнес-партнера. Тело в рабице нашли в реке

История началась в конце июля. В полицию Шипуновского района заявили о пропаже 39-летнего местного жителя.
Через несколько дней его тело, завернутое в сетку-рабицу, нашли в реке Чарыш. У убитого также нашли огнестрельное ранение.
По подозрению в убийстве задержан 36-летний глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств, которому предъявлено обвинение.
По данным следствия, индивидуальный предприниматель несколько лет брал взаймы деньги у убитого под проценты для своего бизнеса. Но предприятие не приносило нужного дохода, и долг рос.
Пострадавший предложил бизнесмену провести процедуру банкротства, а все имущество переписать на него.
В июле подозреваемый приехал на производственную базу, дождался партнера и выстрелил в него из ружья. Убедившись, что потерпевший скончался, мужчина завернул его тело в сетку-рабицу и сбросил в реку.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.