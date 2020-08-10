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10 августа
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Происшествия

Как в 90-е: алтайского фермера подозревают в убийстве бизнес-партнера. Тело в рабице нашли в реке

В Шипуновском районе местный Следком предъявил обвинение в убийстве предпринимателю. По версии полицейских, он убил своего партнера по бизнесу, пишет СК по Алтайскому краю.

Чарыш.
Чарыш.
Евгений Бобров, altapress.ru

История началась в конце июля. В полицию Шипуновского района заявили о пропаже 39-летнего местного жителя.

Через несколько дней его тело, завернутое в сетку-рабицу, нашли в реке Чарыш. У убитого также нашли огнестрельное ранение.

По подозрению в убийстве задержан 36-летний глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств, которому предъявлено обвинение.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель несколько лет брал взаймы деньги у убитого под проценты для своего бизнеса. Но предприятие не приносило нужного дохода, и долг рос.

Пострадавший предложил бизнесмену провести процедуру банкротства, а все имущество переписать на него.

В июле подозреваемый приехал на производственную базу, дождался партнера и выстрелил в него из ружья. Убедившись, что потерпевший скончался, мужчина завернул его тело в сетку-рабицу и сбросил в реку.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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