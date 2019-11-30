Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Как в 90-е: бийчанин купил микроволновку, а грабители отобрали ее прямо на улице

Житель Бийска стал жертвой грабителей. 23-летний парень купил микроволновку, а у него отобрали ее прямо на улице.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевший приобрел микроволновую печь, увидев объявление в сети. Около полуночи бийчанин приехал за товаром, оплатил покупку и отправился пешком домой, так как общественный транспорт уже не работал.

«В районе котельного завода за ним увязались двое парней. Пройдя несколько сотен метров, один из молодых людей вырвал из рук коробку, после чего злоумышленники разбежались в разные стороны», — уточняют в полиции.

Подозреваемых удалось задержать. Одного из злоумышленников вычислили по следу при помощи служебной овчарки по кличке Ганс. Второго грабителя задержали сотрудники ППС.

Бытовая техника изъята и возвращена хозяину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость