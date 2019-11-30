Как в 90-е: бийчанин купил микроволновку, а грабители отобрали ее прямо на улице

Житель Бийска стал жертвой грабителей. 23-летний парень купил микроволновку, а у него отобрали ее прямо на улице.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевший приобрел микроволновую печь, увидев объявление в сети. Около полуночи бийчанин приехал за товаром, оплатил покупку и отправился пешком домой, так как общественный транспорт уже не работал.

«В районе котельного завода за ним увязались двое парней. Пройдя несколько сотен метров, один из молодых людей вырвал из рук коробку, после чего злоумышленники разбежались в разные стороны», — уточняют в полиции.

Подозреваемых удалось задержать. Одного из злоумышленников вычислили по следу при помощи служебной овчарки по кличке Ганс. Второго грабителя задержали сотрудники ППС.

Бытовая техника изъята и возвращена хозяину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.