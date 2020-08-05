Как в Хиросиме: мощный взрыв в порту столицы Ливана унес жизни десятков человек

Мощный взрыв произошел в около морского порта в столице Ливии Бейруте. Рядом находится база ВМС страны. По последним данным, погибли больше 70 человек, пострадали больше 3 тыс. человек.

Взрыв в Бейруте унес жизни десятков человек

Волна взрыва задела жилые кварталы, разрушены дома и офисы. В том числе повреждено здание российского посольства, пострадала его сотрудница, пишет ТАСС.

Точная причина взрыва пока не установлена.

Выдвигаются разные версии: глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что взорвалась аммиачная селитра. На протяжении последних шести лет в порту хранилось 2759 тонн этого опасного вещества, конфискованного из контрабандного груза.

Ливанские спецслужбы несколько месяцев назад начали бить тревогу из-за опасности нахождения селитры в морском порту.

«Национальная безопасность потребовала начать расследование в связи с нахождением взрывчатых веществ в ангаре номер 12 в порту Бейрута», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал OTV.

Предполагается, что селитра взорвалась во время сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу.

Другой местный телеканал передает, что сдетонировал конфискованный девять лет назад «груз взрывоопасных веществ».

Не исключается также версия ракетного удара ВВС Израиля и взрыв на складе пиротехники. Версию о теракте пока считают преждевременной.

Взрыв был слышен даже на соседнем Кипре, а сейсмологические станции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 балла.

Бейруту присвоили статус зоны бедствия. 5 августа в Ливии объявлено днем общенационального траура.