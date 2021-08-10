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Происшествия

Как в кино. На Алтае иномарка влетела в магазин на АЗС

В Горно-Алтайске вечером 9 августа машина въехала в АЗС «Газпромнефть», рассказали очевидцы в соцсетях.

ДТП на АЗС в Горно-Алтайске.
ДТП на АЗС в Горно-Алтайске.
https://www.instagram.com/_gorno_altaysk_one/

Известно, что за рулем Toyota была женщина. В сети говорят, что у машины отказали тормоза. Не исключено, что автоледи перепутала педали.

ДТП на АЗС в Горно-Алтайске.
ДТП на АЗС в Горно-Алтайске.
www.instagram.com/_gorno_altaysk_one/

Никто не пострадал.

«Автомобилист неправильно понял „заправку не выходя из машины“. Лучше через наше мобильное приложение заправляться, не нужно в саму АЗС въезжать. Хорошо, что обошлось без жертв», — прокомментировал в группе «Инцидент Горно-Алтайск» представитель «Газпромнефти».

Момент въезда в магазин при АЗС попал на камеру видео наблюдения.

«Думал такое в фильмах только бывает», — комментируют в соцсетях.

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