Как в кино. На Алтае иномарка влетела в магазин на АЗС

Известно, что за рулем Toyota была женщина. В сети говорят, что у машины отказали тормоза. Не исключено, что автоледи перепутала педали.
ДТП на АЗС в Горно-Алтайске.
Никто не пострадал.
«Автомобилист неправильно понял „заправку не выходя из машины“. Лучше через наше мобильное приложение заправляться, не нужно в саму АЗС въезжать. Хорошо, что обошлось без жертв», — прокомментировал в группе «Инцидент Горно-Алтайск» представитель «Газпромнефти».
Момент въезда в магазин при АЗС попал на камеру видео наблюдения.
«Думал такое в фильмах только бывает», — комментируют в соцсетях.