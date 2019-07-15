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15 июля

Как выявить телефонного мошенника: 10 советов от экспертов Роскачества

По итогам прошлого года в России зарегистрировано более 42 тыс случаев телефонного мошенничества. В Роскачестве подготовили специальную памятку о том, как не стать жертвой.

Осторожно! Как "притворяются" мошенники.
Осторожно! Как "притворяются" мошенники.
архив Нотариальной палаты АК

1. Неизвестный просит сообщить CVV (код на обороте карты) банковской карты, кодовое слово или код из смс. Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник. Спокойно прервите разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок.

2. Неизвестный указывает свои реквизиты для перевода. Ни в коем случае не переводите средства, даже если легенда кажется вам убедительной. Уточняйте ФИО звонящего и детали, которые не может знать посторонний человек. Обязательно свяжитесь с родными, если речь идет о них.

3. Неизвестный просит предоставить какие-либо личные сведения. Обязательно уточняйте, для чего это необходимо. Если вы сомневаетесь, что на линии банковский сотрудник, не озвучивайте ничего, что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами.

4. Неизвестный звонит с целью предупредить о мошеннической операции с вашим счетом. Выглядит все примерно так: вам звонит «сотрудник банка», клиентом которого вы являетесь, и говорит, что с вашего счета неизвестные пытаются списать некую сумму денег. Звонящий может даже рассказать вам, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по вашему счету, но это далеко не гарантия подлинности — к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников. Запомните — это «развод»!

5. Важно знать, откуда исходит звонок. Попросите собеседника перезвонить позднее, ссылаясь на занятость и невозможность разговаривать в данный момент. В данной просьбе есть две положительные стороны: во-первых, у вас будет время проверить номер телефона, с которого был осуществлён звонок. Во-вторых, аферисты далеко не всегда перезванивают повторно, предпочитая решать все задачи за один звонок.

6. Неизвестный представляется сотрудником банка, но отказывается называть свои ФИО, должность и рабочий номер телефона. Это развод!

7. Неизвестный обещает легкие деньги или выгоду без усилий — очевидно, вас хотят обмануть. К примеру, вам могут рассказать о том, что вы выиграли в лотерее, или вам сейчас будет осуществлен денежный перевод, однако от вас требуется либо информация по карте, либо некий взнос.

8. Неизвестный на вас давит, чтобы вы быстро приняли решение. Запомните — две минуты ничего не решат. Спокойно разберитесь в ситуации, задавайте уточняющие вопросы, не позволяйте тревоге затмить здравый смысл. Велика вероятность, что ничего не произошло, и это мошенник «сгущает краски».

9. Объявите мошеннику, что вы записываете разговор. В большинстве случаев именно это заставляет преступников пойти на «попятную».

10. Если собеседник торопит вас, то велика вероятность, что на линии мошенник. В спешке многие теряют бдительность и не успевают обработать информацию, именно поэтому преступники используют этот прием.

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