Как выявить телефонного мошенника: 10 советов от экспертов Роскачества

По итогам прошлого года в России зарегистрировано более 42 тыс случаев телефонного мошенничества. В Роскачестве подготовили специальную памятку о том, как не стать жертвой.

1. Неизвестный просит сообщить CVV (код на обороте карты) банковской карты, кодовое слово или код из смс. Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник. Спокойно прервите разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок.

2. Неизвестный указывает свои реквизиты для перевода. Ни в коем случае не переводите средства, даже если легенда кажется вам убедительной. Уточняйте ФИО звонящего и детали, которые не может знать посторонний человек. Обязательно свяжитесь с родными, если речь идет о них.

3. Неизвестный просит предоставить какие-либо личные сведения. Обязательно уточняйте, для чего это необходимо. Если вы сомневаетесь, что на линии банковский сотрудник, не озвучивайте ничего, что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами.

4. Неизвестный звонит с целью предупредить о мошеннической операции с вашим счетом. Выглядит все примерно так: вам звонит «сотрудник банка», клиентом которого вы являетесь, и говорит, что с вашего счета неизвестные пытаются списать некую сумму денег. Звонящий может даже рассказать вам, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по вашему счету, но это далеко не гарантия подлинности — к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников. Запомните — это «развод»!

5. Важно знать, откуда исходит звонок. Попросите собеседника перезвонить позднее, ссылаясь на занятость и невозможность разговаривать в данный момент. В данной просьбе есть две положительные стороны: во-первых, у вас будет время проверить номер телефона, с которого был осуществлён звонок. Во-вторых, аферисты далеко не всегда перезванивают повторно, предпочитая решать все задачи за один звонок.

6. Неизвестный представляется сотрудником банка, но отказывается называть свои ФИО, должность и рабочий номер телефона. Это развод!

7. Неизвестный обещает легкие деньги или выгоду без усилий — очевидно, вас хотят обмануть. К примеру, вам могут рассказать о том, что вы выиграли в лотерее, или вам сейчас будет осуществлен денежный перевод, однако от вас требуется либо информация по карте, либо некий взнос.

8. Неизвестный на вас давит, чтобы вы быстро приняли решение. Запомните — две минуты ничего не решат. Спокойно разберитесь в ситуации, задавайте уточняющие вопросы, не позволяйте тревоге затмить здравый смысл. Велика вероятность, что ничего не произошло, и это мошенник «сгущает краски».

9. Объявите мошеннику, что вы записываете разговор. В большинстве случаев именно это заставляет преступников пойти на «попятную».

10. Если собеседник торопит вас, то велика вероятность, что на линии мошенник. В спешке многие теряют бдительность и не успевают обработать информацию, именно поэтому преступники используют этот прием.