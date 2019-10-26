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Происшествия

Как власти помогут семьям, пострадавшим в ДТП на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших в ДТП в Топчихинском районе. О том, какой именно будет эта поддержка, рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Медицинский вертолет в Топчихе.
Медицинский вертолет в Топчихе.
Ирина Чарикова, Barnaul 22

По поручению губернатора в крае оказывают психологическую и социальную помощь родственникам погибших и пострадавших в ДТП. В данный момент с семьями работают специалисты Комплексного центра социального обслуживания Алейска. Также мобилизованы психологи краевых кризисных центров, которые будут поддерживать родных погибших в течение всего необходимого времени, особенно в дни траурных мероприятий.

Семьям погибших в аварии и пострадавшим окажут материальная помощь. Сотрудники соцзащиты вместе с администрациями районов примут участие в организации похорон и помощи семьям пострадавших. Расходы по организации похорон возьмут на себя органы местного самоуправления и социальной защиты Алтайского края.

В Алейском районе 28 октября будет объявлен днем траура.

Выжившим в ДТП также оказывают необходимую поддержку, — подчеркивают в правительстве.

Все пострадавшие — люди преклонного возраста. В больницу скорой медицинской помощи Барнаула транспортировали вертолетом четырех человек. В районных больницах Алейска и районного центра Топчиха находятся по двое пострадавших. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщил Степаненко.

Авария произошла утром 26 октября на трассе А-322 в Алтайском крае. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Nissan Presag, выехавший на полосу встречного движения. Погибли все, кто находился в его автомобиле (жители Шипуновского района). Также погибли жители Алейского района, трое из них — люди преклонного возраста.

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