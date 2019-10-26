Как власти помогут семьям, пострадавшим в ДТП на Алтае

По поручению губернатора в крае оказывают психологическую и социальную помощь родственникам погибших и пострадавших в ДТП. В данный момент с семьями работают специалисты Комплексного центра социального обслуживания Алейска. Также мобилизованы психологи краевых кризисных центров, которые будут поддерживать родных погибших в течение всего необходимого времени, особенно в дни траурных мероприятий.
Семьям погибших в аварии и пострадавшим окажут материальная помощь. Сотрудники соцзащиты вместе с администрациями районов примут участие в организации похорон и помощи семьям пострадавших. Расходы по организации похорон возьмут на себя органы местного самоуправления и социальной защиты Алтайского края.
В Алейском районе 28 октября будет объявлен днем траура.
Выжившим в ДТП также оказывают необходимую поддержку, — подчеркивают в правительстве.
Все пострадавшие — люди преклонного возраста. В больницу скорой медицинской помощи Барнаула транспортировали вертолетом четырех человек. В районных больницах Алейска и районного центра Топчиха находятся по двое пострадавших. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщил Степаненко.
Авария произошла утром 26 октября на трассе А-322 в Алтайском крае. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Nissan Presag, выехавший на полосу встречного движения. Погибли все, кто находился в его автомобиле (жители Шипуновского района). Также погибли жители Алейского района, трое из них — люди преклонного возраста.