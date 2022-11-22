Как вулкан. Дым от неисправного автобуса окутал центр Барнаула

В Барнауле пр. Ленина заволокло дымом от неисправного автобуса № 20, сообщают очевидцы.

«Инцидент Барнаул» пишет, что задымление произошло рядом с Алтайским техническим университетом.

Пассажиров высадили из салона. Однако автобус не загорелся, огня там не было.

Напомним, ранее кондуктор вытолкала барнаульца из автобуса № 20.