Как вулкан. Дым от неисправного автобуса окутал центр Барнаула

«Инцидент Барнаул» пишет, что задымление произошло рядом с Алтайским техническим университетом.
Пассажиров высадили из салона. Однако автобус не загорелся, огня там не было.
Напомним, ранее кондуктор вытолкала барнаульца из автобуса № 20.
В Барнауле пр. Ленина заволокло дымом от неисправного автобуса № 20, сообщают очевидцы.
«Инцидент Барнаул» пишет, что задымление произошло рядом с Алтайским техническим университетом.
Пассажиров высадили из салона. Однако автобус не загорелся, огня там не было.
Напомним, ранее кондуктор вытолкала барнаульца из автобуса № 20.
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