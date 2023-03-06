6 марта
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Происшествия

Какие алтайские города и села подвержены риску пожаров, рассказали власти края

В Алтайском крае утвердили перечень населенных пунктов и территорий, которым могут угрожать ландшафтные и лесные пожары в 2023 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
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1
Какие города попадают в зону риска?

В зоне риска находятся весь Бийск, Алейск, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое и Змеиногорск.

2
Какие населенные пункты рядом с Барнаулом в опасности?

Пожары угрожают сразу 26 поселкам и микрорайонам, входящих в состав Барнаула.

В перечне указаны Власиха (поселок и станция), Новосиликатный, Лесной, Пригородный, Авиатор, Спутник, Запад-1, Запад-2, Новомихайловка, Научный городок, Гоньба, Землянуха, Березовка, Казенная Заимка, Борзовая Заимка, Железнодорожная Казарма, Лебяжье, Мохнатушка, Ползуново, Черницк, Ягодное, Бельмесево, Конюхи, Центральный, Затон.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
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3
Коснутся ли пожары садоводств и детских лагерей?

Да, в зоне риска находятся более 80 схожих организаций. 13 из них находятся в Барнауле — семь СНТ и шесть организаций детского отдыха.

4
Какие пожары угрожают городам и селам?

Большую опасность населенным пунктам представляют ландшафтные пожары. Лесные угрожают детским лагерям, садоводствам и некоторым населенным пунктам вблизи Барнаула.

Огонь. Спичка. Поджог.
Огонь. Спичка. Поджог.
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5
Какие населенные пункты не попали в перечь?

Пожары не коснутся крупных сел и центров некоторых районов. Это Горняк, центр Немецкого района Гальбштадт, Поспелиха.

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