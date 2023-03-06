Какие алтайские города и села подвержены риску пожаров, рассказали власти края

В зоне риска находятся весь Бийск, Алейск, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое и Змеиногорск.
Пожары угрожают сразу 26 поселкам и микрорайонам, входящих в состав Барнаула.
В перечне указаны Власиха (поселок и станция), Новосиликатный, Лесной, Пригородный, Авиатор, Спутник, Запад-1, Запад-2, Новомихайловка, Научный городок, Гоньба, Землянуха, Березовка, Казенная Заимка, Борзовая Заимка, Железнодорожная Казарма, Лебяжье, Мохнатушка, Ползуново, Черницк, Ягодное, Бельмесево, Конюхи, Центральный, Затон.
Да, в зоне риска находятся более 80 схожих организаций. 13 из них находятся в Барнауле — семь СНТ и шесть организаций детского отдыха.
Большую опасность населенным пунктам представляют ландшафтные пожары. Лесные угрожают детским лагерям, садоводствам и некоторым населенным пунктам вблизи Барнаула.
Пожары не коснутся крупных сел и центров некоторых районов. Это Горняк, центр Немецкого района Гальбштадт, Поспелиха.