Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 февраля -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Кальян 8-летней «выдержки»: супругов-россиян арестовали в Таиланде

В Таиланде задержали супружескую пару из Нижневартовска.

Таиланд.
Таиланд.
Edwin Lee, CC BY 2.0, part from origina.

Оксану и Евгения Уколовых схватили в аэропорту и доставили в отдел полиции Паттайи, а двоих детей забрали к себе их соотечественники.

Причиной задержания стала ситуация, в которой Уколовы оказались восемь лет назад.

«Тогда они познакомились с местным мужчиной, который пригласил их в кальянную. Однако в заведение пришли с проверкой полицейские и обнаружили у хозяина марихуану», — сообщает НТВ.

Тайские полицейские задержали Уколовых вместе с новым знакомым, но вскоре отпустили — в крови не обнаружили следов наркотиков.

Выйдя из изолятора, Уколовы купили билеты и вернулись в Россию, пропустив суд, который состоялся через несколько дней. Супругов внесли в черный список и запретили им въезд в страну на 10 лет.

Сейчас супругов вновь задержали. Им пришлось выплатить старый штраф размером в полторы тысячи батт на каждого (около 6 тыс. рублей), пишет ura.ru. Но из-под стражи их по-прежнему не выпустили. С чем связано задержание, неясно. В консульстве прогнозируют, что Уколовых продержат в камере восемь дней. Местные СМИ сообщают, что супругов собираются перевести в изолятор в Бангкоке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость