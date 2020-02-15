Кальян 8-летней «выдержки»: супругов-россиян арестовали в Таиланде

Оксану и Евгения Уколовых схватили в аэропорту и доставили в отдел полиции Паттайи, а двоих детей забрали к себе их соотечественники.

Причиной задержания стала ситуация, в которой Уколовы оказались восемь лет назад.

«Тогда они познакомились с местным мужчиной, который пригласил их в кальянную. Однако в заведение пришли с проверкой полицейские и обнаружили у хозяина марихуану», — сообщает НТВ.

Тайские полицейские задержали Уколовых вместе с новым знакомым, но вскоре отпустили — в крови не обнаружили следов наркотиков.

Выйдя из изолятора, Уколовы купили билеты и вернулись в Россию, пропустив суд, который состоялся через несколько дней. Супругов внесли в черный список и запретили им въезд в страну на 10 лет.

Сейчас супругов вновь задержали. Им пришлось выплатить старый штраф размером в полторы тысячи батт на каждого (около 6 тыс. рублей), пишет ura.ru. Но из-под стражи их по-прежнему не выпустили. С чем связано задержание, неясно. В консульстве прогнозируют, что Уколовых продержат в камере восемь дней. Местные СМИ сообщают, что супругов собираются перевести в изолятор в Бангкоке.