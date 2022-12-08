КамАЗ и легковушка попали в жесткую аварию на трассе «Рубцовск-Барнаул»

Страшное ДТП произошло 8 декабря на трассе «Рубцовск-Барнаул». Столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль, сообщает «В курсе 22» .

Авария произошла около поселка Логовской. Очевидец отмечает, что после столкновения КамАЗ ушел с трассы, его вынесло в поле. У него оторвало переднее колесо.

«Дай Бог, не перевернулся», — комментирует он.

Легковому автомобилю повезло меньше. Судя по тянущимся обломкам вдоль трассы, его несколько метров протащило по дороге. Машина превратилась в груду металла.

О причинах аварии и пострадавших не известно. На месте работают сотрудники полиции.