«КамАЗ» наехал на людей в Барнауле. Подробности жуткого ДТП на Змеиногорском тракте

ДТП произошло днем в 14:05 — рядом с остановкой общественного транспорта Октябрьский садовод.
«Водитель 1988 года рождения, управляя грузовым автомобилем „КамАЗ“, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на трех пешеходов», — рассказали в барнаульской ГИБДД.
Две женщины погибли на месте, третью в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Личность всех пострадавших в ДТП неизвестна — устанавливается.
На месте происшествия работают следователи, сообщили в ведомстве.
Как сообщил читатель altapress.ru, люди переходили дорогу в садоводство на участке дороги, на котором ведутся дорожные работы, когда водитель «КамАЗа» пошел на обгон.