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Происшествия

«КамАЗ» наехал на людей в Барнауле. Подробности жуткого ДТП на Змеиногорском тракте

В Барнауле на Змеиногорском тракте водитель грузового автомобиля сбил трех человек на пешеходном переходе.

КамАЗ сбил людей на Змеиногорском тракте.
КамАЗ сбил людей на Змеиногорском тракте.
vk.com/incident22.

ДТП произошло днем в 14:05 — рядом с остановкой общественного транспорта Октябрьский садовод.

«Водитель 1988 года рождения, управляя грузовым автомобилем „КамАЗ“, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на трех пешеходов», — рассказали в барнаульской ГИБДД.

Две женщины погибли на месте, третью в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Личность всех пострадавших в ДТП неизвестна — устанавливается.


На месте происшествия работают следователи, сообщили в ведомстве.

Как сообщил читатель altapress.ru, люди переходили дорогу в садоводство на участке дороги, на котором ведутся дорожные работы, когда водитель «КамАЗа» пошел на обгон.

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