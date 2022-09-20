20 сентября
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Происшествия

КамАЗ с семечками завалился на бок на алтайской трассе

КамАЗ с семечками перевернулся на бок на трассе Барнаул — Рубцовск, пишет «Инцидент».

Грузовик с семечками перевернулся на Алтае.
Грузовик с семечками перевернулся на Алтае.
"Инцидент Барнаул".

Дорога усыпана семечками, будто мелким градом, видно на кадрах произошедшего.

Причины ДТП не называют. О пострадавших также не уточняется.

Ранее водителя зажало в кабине во время аварии на Алтае.

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