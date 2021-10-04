«КамАЗ» ушел под воду на лодочной станции в Барнауле

4 октября на причале в Барнауле в Оби утонул «КамАЗ», пишет « Инцидент Барнаул ».

ЧП произошло на лодочной станции на ул. Понтонный мост. Водитель сдавал назад и скатился в воду. Мужчина быстро сориентировался и выбрался на поверхность.

Обошлось без пострадавших.

Ранее в Алтайском крае военный КамАЗ воспламенился на дороге.