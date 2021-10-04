«КамАЗ» ушел под воду на лодочной станции в Барнауле

ЧП произошло на лодочной станции на ул. Понтонный мост. Водитель сдавал назад и скатился в воду. Мужчина быстро сориентировался и выбрался на поверхность.
Обошлось без пострадавших.
Ранее в Алтайском крае военный КамАЗ воспламенился на дороге.
4 октября на причале в Барнауле в Оби утонул «КамАЗ», пишет «Инцидент Барнаул».
ЧП произошло на лодочной станции на ул. Понтонный мост. Водитель сдавал назад и скатился в воду. Мужчина быстро сориентировался и выбрался на поверхность.
Обошлось без пострадавших.
Ранее в Алтайском крае военный КамАЗ воспламенился на дороге.
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