Камчатские Помпеи. Как выглядит полуостров после извержения вулкана Шивелуч

На Камчатке 11 апреля произошло извержение вулкана Шивелуч, который выбросил огромное количество пепла. Как выглядит полуостров и наиболее пострадавшее село Ключи, сообщили СМИ.

Пеплопад в поселке Ключи после извержения вулкана Шивелуч

Ученые считают, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за последние 60 лет, сообщает «КоммерсантЪ». Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см.

По словам ученых, последний раз такой пеплопад в населенных пунктах, находящихся близко к вулкану, наблюдали в 1964 году.

Извержение вулкана началось поздно ночью, а в 6:00 утра пошел сильный пеплопад. Он продлился около четырех часов.

Стихия настигла три поселка Усть-Камчатского и ряда населенных пунктов Мильковского района Камчатского края. По сообщению Telegram-канала Amur Mash, грохот извергающегося вулкана было слышно в радиусе 50 км.

В населенных пунктах пришлось временно отменить рейсовые автобусы, а также перекрыть участок дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.

На данный момент люди начинают постепенно возвращаться к обычной жизни. Вулкану же присвоили наивысший, «красный», код авиационной опасности.