Камера видеонаблюдения сняла момент поджога автомобиля в Бийске

В Бийске в конце октября сожгли несколько автомобилей. Видео с моментом пожога одной из машин опубликовали в группе «Инцидент Бийск».

На кадрах видно, что рядом с припаркованными автомобилями идет мужчина в темной одежде. Он заходит за одну из машин, присаживается и вскоре происходит возгорание.

В комментариях пользователи предполагают, что мужчина заранее готовился к совершению преступления, потому что знал, куда направлена камера видеонаблюдения и действовал быстро.

Напомним, ночью 31 октября в Бийске сгорело шесть машин службы Яндекс.Такси. Автомобилисты гроизились найти и разобраться с поджигателем быстрее полиции.

По каждому происшествию отдельно назначили экспертизы, изучают записи с камер видеонаблюдения.