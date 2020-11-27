Капитан полиции в Алтайском крае в одиночку раскрыл особо тяжкое преступление

Капитан полиции Владимир Высоцкий в Локтевском районе оперативно поймал и обезвредил подозреваемого, который угрожал ножом школьнику. Потом полицейский выяснил, что тот еще и убил свою мать.

Учителя из села Георгиевка сообщили в полицию о незнакомце, который угрожал подростку в школьном дворе.

Владимир Высоцкий в считанные минуты прибыл на место происшествия, отыскал агрессивного мужчину возле сельского магазина.

«Применив боевой прием борьбы, полицейский обезоружил правонарушителя и доставил в участковый пункт полиции. Для выяснения всех обстоятельств туда же прибыли сотрудница службы по делам несовершеннолетних и дознаватель», — рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Выяснилось, что мужчина недавно приехал из одного из государств ближнего зарубежья и поселился у 86-летней матери в селе Георгиевка. Подросток, которому угрожал задержанный, ранее помогал пожилой женщине по хозяйству.

«В процессе беседы задержанный неожиданно грубо отозвался о своей матери и сообщил, что ее уже нет в живых. Участковый среагировал мгновенно и выехал к дому, где проживала пенсионерка. В огороде за одним из строений под снегом и ветками он обнаружил ее тело», — добавили в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.