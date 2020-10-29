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Происшествия

Капитана теплохода на Алтае накажут за опасную перевозку пассажиров

Транспортные полицейские пресекли деятельность капитана теплохода, который перевозил пассажиров, а также паром с транспортом по акватории Телецкого озера.

Спасательный круг, теплоход.
Спасательный круг, теплоход.
CC0

Правоохранители нашли нарушения: у капитана нет лицензии на перевозку пассажиров и опасных грузов, на пароме отсутствовали помещения для пассажиров, спасательные и противопожарные средства, мачтовое устройство, а палуба не была оснащена леерным ограждением с защитными сетками, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Тем не менее, капитан перевозил не менее 15 пассажиров и не менее 7 транспортных средств на пришвартованном к теплоходу незарегистрированном пароме, сообщили в пресс-службе алтайского ЛУ МВД.

Это позволяет Барнаульскому следственному отделу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающихтребованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Виновнику грозит наказание от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

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