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Происшествия

Капсулу времени украли неизвестные в Новокузнецке

В Новокузнецке из парка Гагарина похитили капсулу времени, которую заложили дублеры городских руководителей, пишет «Город Nовостей».

Роботы из фильма.
Роботы из фильма.
vk.com.

Капсулу планировали вскрыть в 2067 году. Пролежать под плитой она должна была 50 лет.

«Увидел случайно отодвинутую плиту. Поднял — а там пусто», — рассказал местный житель.

Послание потомкам заложили в 2017 году по инициативе молодежного проекта проекта «Дублер-НК». Издание опубликовало архивные кадры с места закладки капсулы.

«Через 50 лет время будет такое бурное, что, может быть, уже и читать не придется — люди будут понимать друг друга на уровне подсознания. Остается только догадываться, что будет», — отметил на мероприятии глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Спустя три года все сложилось таким образом, что и правда «читать не придется».

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