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Происшествия

Кара настигла похитителя коньяка на крыльце барнаульской «Марии-Ра»

23 июля барнаульцы стали свидетелями происшествия у магазина «Мария-Ра» на ул. Северо-Западной. Мужчина лежал на асфальте, а рядом стояли росгвардейцы. В ведомстве рассказали, что произошло.

Инцидент у магазина.
Инцидент у магазина.
vk.com/incident22

Экипаж гвардейцев получил сигнал тревоги из магазина. Приехав на место, правоохранители увидели лежащего на асфальте барнаульца. Он жаловался на боль в спине и говорил, что ему необходима медицинская помощь.

Росгвардейцы вызвали скорую помощь.

Администратор магазина, который и нажал тревожную кнопку, пояснил, что мужчина украл из магазина бутылку коньяка и попытался скрыться бегством, но оступился на лестнице и упал, ударившись спиной.

«В отношении гражданина подано заявление о хищении», — добавили в Росгвардии.

Барнаульца забрали в больницу, но позже выяснилось, что в в стационарном лечении он не нуждается и мужчину доставили в отдел полиции по Октябрьскому району для разбирательства.

В соцсетях есть другая версия событий. Очевидцы в «Инцидент Барнаул» уверяют, что пострадавший был пьян и полез в драку с администратором магазина, который «провел борцовский прием и отправил мужчину в нокаут».

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