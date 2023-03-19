19 марта
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Происшествия

Кареглазая 16-летняя девочка с короткой стрижкой пропала в Барнауле. Последний раз ее видели на ЖД вокзале

Русских Анастасия Игоревна пропала в Барнауле. Последний раз ее видели вечером 18 марта.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Когда девочку видели в последний раз, она была одета в спортивные штаны, черные ботинки, толстовку и светлую куртку.

У девочки короткая стрижка, темные волосы и карие глаза. Рост около 165 см.

Русских Анастасия Игоревна.
Русских Анастасия Игоревна.

В 17:30 она уехала из общежития АПЭК на такси до ЖД вокзала, но на поезд так и не села.

На данный момент о девочке ничего неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просим обратиться по номеру телефона 8−962−809−79−99.

Ранее худощавого мужчину с голубыми глазами потеряли в Алтайском крае.

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