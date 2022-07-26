Каскадеры во время выполнения трюка едва не сгорели в России

Каскадеры едва не сгорели во время выполнения трюка на багги на шоу в Иванове, сообщает Telegram-канал Baza.

По замыслу экстремалов, багги должен был разогнаться, перелететь через две машины и приземлиться на колеса.

Однако не смог перепрыгнуть препятствие и врезался в один из автомобилей. После этого багги, в котором находились отец и его восьмилетний сын, перевернулся и загорелся.

Каскадеров вытащили из багги и доставили к врачам, дежурившим на шоу.

Мужчине перебинтовали руку и часть спины. Мальчику повезло больше — он отделался испугом, пишет Газета.Ru.

Причиной аварии послужило то, что багги не смог набрать необходимую для успешного прыжка скорость.

Ранее каскадер побил рекорд скорости на летающем костюме.