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Происшествия

Катастрофа. В Коми из-за аварии в почву и реку попало 90 тонн нефтепродуктов

Из них конкретно в реку, по предварительным оценкам, попало 9 тонн. О масштабах загрязнения рассказала администрация города Усинск со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми», сообщает TJournal.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

Авария произошла 11 мая. Причина — авария на нефтесборном коллекторе и разгерметизация нефтепровода.

— Утечка произошла на расстоянии 300 метров от береговой линии реки Колвы. Основная часть жидкости распространилась на почве, главным образом заняв естественную низину вблизи от места утечки. На суше утечка была оперативно локализована. Ведется зачистка территории, после чего на участке будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация", — заявили представители администрации Усинска.

Сбор нефтепродуктов в акватории осуществляют при помощи боновых заграждений и вручную: в работе задействованы более 230 человек и 70 единиц техники.

В Коми введен режим ЧС. Следственный комитет по Архангельской области возбудил дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

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