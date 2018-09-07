«Казачка Надя»: певицу Бабкину подозревают в отмывании денег

Певицу Надежду Бабкину — основательницу ансамбля «Русская песня» — заподозрили в конфликте интересов. Российское отделение Transparency International опубликовало расследование в отношении девяти депутатов Московской городской думы и Московской областной думы.

Надежда Бабкина занимает должность в комиссии столичной думы по культуре и массовым коммуникациям и руководит фольклорным театром.

«Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку. Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов», — говорится в расследовании.

За год Бабкина заключила с собственным театром три контракта на сумму около семи миллионов рублей — следует из данных Transparency International.

Помимо Бабкиной, в конфликте интересов заподозрили лыжника, зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александра Легкова, члена ​комиссий Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку и шесть других депутатов.

Ситуация, когда должностное лицо может использовать свои полномочия для личной выгоды, не нарушает закон, отмечают авторы расследования, пишет Lenta.ru.

Неуведомление о конфликте интересов может рассматриваться как желание скрыть свою заинтересованность и попадает под действие закона «О противодействии коррупции».

Надежда Бакбкина пока не комментирует ситуацию.

Закон

Долгое время понятие конфликта интересов в российском законодательстве не распространялось на депутатов.

Но в октябре 2015 года были приняты поправки в федеральный закон «О противодействии коррупции», которые расширили понятие конфликта интересов и распространили его на депутатов регионального и муниципального уровней, пишет РБК.

Под конфликтом интересов в законе понимается ситуация, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность лица, в чьих должностных обязанностях есть принятие мер по предотвращению и урегулированию такого конфликта, влияет или может оказать влияние на объективное и беспристрастное осуществление полномочий.

О певице

Надежда Бабкина — советская и российская народная и эстрадная певица, исследователь народной песни, педагог, депутат Московской Городской думы. Член партии «Единая Россия» с 2001 года.

В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Является Народной артисткой Чеченской Республики. В 2012 году получила звание Народной артистки Ингушетии.

«Конфликтующие» актеры

В октябре 2017 года у 14 художественных руководителей государственных театров, в том числе у Юрия Куклачева, Надежды Бабкиной, Константина Райкина, Олега Меньшикова и Кирилла Серебренникова, выявили конфликт интересов.

***

Transparency International — автономная некоммерческая организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Российское отделение включено Минюстом в список иностранных агентов с апреля 2015 года.