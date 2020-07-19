Казахстанский полицейский прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила

В Казахстане полицейский прыгнул с 13-го этажа, когда злоумышленник-педофил пытался сбежать через окно, пишет РЕН-ТВ.

Чтобы попасть в жилище подозреваемого, майор Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделись в гражданскую одежду. Они поднялись на этаж вместе с хозяйкой квартиры.

Женщина сказала жильцу, что привела сантехника, который починит протекающую трубу. Злоумышленник, ничего не подозревая, вышел в коридор, где встретился с Бакировым.

Полицейский попытался его задержать, но мужчина забежал в одну из комнат и выпрыгнул в окно. Майор ринулся за ним. Они пролетели два этажа вниз и упали на террасу. Там Бакиров повалил преступника и удерживал его до прихода подмоги.

Во время задержания полицейский получил перелом ступни. Он перенес уже три операции по восстановлению раздробленной кости.

«Мне уже сделали три операции на ноге. Врачи говорят, что смогу еще побегать за преступниками. Я понял, что произошло, только когда отошел от шока», — рассказал полицейский.

Майор и его напарник были награждены медалями «За внесенный вклад в обеспечение правопорядка».