Каждая пятая смерть в ДТП на Алтае произошла по вине пьяного водителя

Почти 7 тысяч пьяных водителей задержали в Алтайском крае за семь месяцев 2019 года. Из них 893 человека сели пьяными за руль не в первый раз. 24 человека погибли в регионе из-за нетрезвых водителей, пишет « Московский комсомолец на Алтае ».

По словам начальника УГИБДД по Алтайскому краю Владислава Перцева, всего аварии унесли жизни 124 жителей региона в 2019 году. То есть фактически каждый пятый погибший человек пострадал по вине пьяных водителей. Всего нетрезвые автолюбители стали виновниками 138 ДТП.

Напомним, уже 4 года повторное употребление алкоголя за рулем несет за собой уголовную ответственность вплоть до реального лишения свободы. Получить срок можно также и за повторный отказ от медосвидетельствования на наличие алкоголя в крови.