Керческого стрелка тайно похоронили под чужой фамилией

Устроившего бойню в политехническом колледже в Керчи Владислава Рослякова тайно кремировали и похоронили. Он предан земле под чужой фамилией еще две недели назад, пишет « МК ».

Долгое время крымские чиновники сообщали, что за телом убийцы никто не приходит в морг, отмечает издание.

О том, что Росляков предан земле, сообщил источник в правоохранительных органах. Похороны якобы обошлись примерно в 100 тысяч рублей — деньги собрали местные жители, сочувствующие матери преступника.

По некоторым данным, после произошедшего в колледже мать Рослякова на месяц оказалась в больнице, а затем переехала на новое место жительства, так как ее прежний адрес стал известен недоброжелателям. Женщина еще ни разу не давала комментарии журналистам.

По данным некоторых знакомых с ней и Владиславом Росляковым, она долгое время состояла в запрещенной в России секте «Свидетели Иеговы», туда же водила сына. Как рассказал один из бывших участников тех собраний, будущего стрелка держали в строгости, ему многое запрещали, пишет bfm.ru. Саму же женщину описывали как фанатично религиозную.

В октябре в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой.