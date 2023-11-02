Киллер в маске застрелил у "Магнита" судебного пристава

Накануне неизвестный в маске застрелил начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, сообщает Vidsboku.

ЧП случилось около 19:00 местного времени у магазина "Магнит. Косметик". Убит выстрелами в голову из автомата Калашникова.

В мужчину попали две пули — одна в лоб, другая в грудь. Стрелявший был в маске, указывает ya62.ru. Он скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, сотрудники Следственного кумитета, пишет "МК".

Ранее в Новосибирске расстреляли бизнесмена. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подъехала иномарка. Из нее вышел мужчина, а пока доставал что-то с заднего сидения — раздались выстрелы.

Раненый новосибирец упал на асфальт рядом с машиной. Однако на видео попал и убегающий киллер.

Большинство жителей многоэтажки спали и не слышали выстрелов.