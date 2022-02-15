Киллер застрелил криминального авторитета в кресле на приеме у стоматолога

Украинские правоохранители разыскивают убийцу криминального авторитета Игоря Дутки, известного также по прозвищу Сухой, сообщает « МК ».

Мужчину застрелили в курортном городе Яремче на приеме у стоматолога. В момент смерти он находился в стоматологическом кресле.

Полиция уточняет — сообщение об убийстве поступило от врача-стоматолога 14 февраля, в 18:45. Мужчина заявил, что в его медицинский кабинет забежал неизвестный и многократно выстрелил в пациента, после чего скрылся.

Жертва нападения скончалась в ходе оказания ему медицинской помощи, пишет Газета.Ru. В полиции выясняют обстоятельства происшествия, объявлена специальная полицейская операция.

Ранее посмертно признали вором в законе криминального авторитета.