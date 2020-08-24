Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Китайская студентка, утонувшая возле общежития в Сибири, через три дня всплыла у другой общаги

Студентка Томского госуниверситета (ТГУ), приехавшая на учебу из Китая, утонула в реке Томь, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Водолазы на реке. Поиск пропавших.
Водолазы на реке. Поиск пропавших.
22.mchs.gov.ru

Инцидент произошел 21 августа. Девушка 1998 года рождения пошла с друзьями купаться недалеко от общежития ТГУ «Маяк».

«На глазах друзей она утонула. Сегодня, 24 августа, было обнаружено тело погибшей», — рассказали региональном СК.

По факту гибели студентки ведомство проводит доследственную проверку.

В региональном МЧС сообщили, что тело девушки вынесло на берег Томи в районе другого общежития ТГУ — «Парус». Его обнаружили проходившие мимо люди.

Руководство ТГУ призвало всех студентов соблюдать осторожность и посещать только те пляжи, где купание официально разрешено.

Ранее на Алтае подросток попытался переплыть реку и утонул, дети вытащили тело.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость