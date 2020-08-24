Китайская студентка, утонувшая возле общежития в Сибири, через три дня всплыла у другой общаги

Инцидент произошел 21 августа. Девушка 1998 года рождения пошла с друзьями купаться недалеко от общежития ТГУ «Маяк».
«На глазах друзей она утонула. Сегодня, 24 августа, было обнаружено тело погибшей», — рассказали региональном СК.
По факту гибели студентки ведомство проводит доследственную проверку.
В региональном МЧС сообщили, что тело девушки вынесло на берег Томи в районе другого общежития ТГУ — «Парус». Его обнаружили проходившие мимо люди.
Руководство ТГУ призвало всех студентов соблюдать осторожность и посещать только те пляжи, где купание официально разрешено.
Ранее на Алтае подросток попытался переплыть реку и утонул, дети вытащили тело.