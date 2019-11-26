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Происшествия

Класс «земля-ангар»: военные заплатят 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму

Суд обязал военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева выплатить государству компенсацию в размере 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает «Коммерсантъ».

Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы.
Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы.
vk.com/mil

Военнослужащих признали виновными по части 1 статьи 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих»).

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим о взыскании ущерба, причиненного их действиями государству, пишет Lenta.ru. Общие потери от действий военнослужащих оценили в 46 млн рублей.

Что произошло

Инцидент с запуском ракеты произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Ракета, имеющая длину более четырех метров и вес около 700 кг, снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

Боевая часть ракеты со 100 килограммами взрывчатого вещества не сработала, однако в итоге пришлось списывать две ракеты, спецаппаратуру для их проверки, а также восстанавливать ангар.

О ракете

Х-29ТД — российская авиационная ракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия.

Предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли и подводные лодки.

Принята на вооружение в 1980 году.

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