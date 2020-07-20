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Происшествия

Житель Алтайского края утонул на карьере

42-летний бийчанин в первой половине дня 18 июля утонул прямо на глазах у очевидцев, купающихся на карьере в Камне-на-Оби, пишут «Каменские известия».

Водоем.
Водоем.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Мужчина работал отделочником в строящемся детском саду. После работы мужчина с другом пришли искупаться на карьер. Там житель Бийска решил доплыть до островка, но через 150 метров начал тонуть.

«К поискам трупа погибшего были привлечены барнаульские водолазы, но поисковая операция результата не принесла из-за большого количества водорослей и ила. Труп мужчины не найден», — пишет источник.

По словам местных жителей, на карьере есть несколько опасных мест, где плотно затянуто водорослями. По этой причине местные там не купаются.

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