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11 марта
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Происшествия

Клопы заели экипаж быстроходной американской подводной лодки

Экипаж атомной подводной лодки USS Connecticut целый год страдал от нашествия клопов.

Подводная лодка в Арктике.
Подводная лодка в Арктике.
Стоп-кадр YouTube

Подводники долго не могли добиться от командования проведения мероприятий по дезинсекции из-за отсутствия доказательств наличия насекомых на борту.

Проблема появилась в марте прошлого года, когда субмарина находилась на учениях в Северном Ледовитом океане. Подводники в течение нескольких месяцев пытались справиться с ней самостоятельно, но безуспешно.

«Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках», — цитирует Navy Times одного из старшин.

Многим военным приходилось спать на стульях или на полу, чтобы спастись от клопов. В результате тотальные недосып и усталость экипажа стали угрожать боеспособности подлодки, пишет News.ru.

В настоящее время в отсеках субмарины проведена обработка специальными веществами от насекомых.

Ранее сообщалось, что две быстроходные субмарины USS Toledo и USS Connecticut прибыли в Арктику для учений. Американским морякам предстоит разбить временный лагерь прямо на ледяном щите, произвести несколько всплытий (в том числе и на Северном полюсе) и выполнять другие боевые задачи.

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