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«Код Дурова»: в сети опубликованы данные миллионов пользователей Telegram

В сеть утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

Скандал произошел после того, как данные были опубликованы на одном из форумов даркнета, сообщает «Код Дурова».

Файл с данными занимает около 900 мегабайт. Утверждается, что при проверке с использованием никнеймов в Telegram в опубликованной базе были обнаружены номера телефонов. Кроме того, там размещены уникальные идентификаторы пользователей мессенджера, пишет bfm.ru. При этом точное число размещенных в сети данных не сообщается.

В самом Telegram заверили, что не менее 60% этой базы содержит уже неактуальную информацию.

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