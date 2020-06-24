«Код Дурова»: в сети опубликованы данные миллионов пользователей Telegram

Скандал произошел после того, как данные были опубликованы на одном из форумов даркнета, сообщает «Код Дурова».

Файл с данными занимает около 900 мегабайт. Утверждается, что при проверке с использованием никнеймов в Telegram в опубликованной базе были обнаружены номера телефонов. Кроме того, там размещены уникальные идентификаторы пользователей мессенджера, пишет bfm.ru. При этом точное число размещенных в сети данных не сообщается.

В самом Telegram заверили, что не менее 60% этой базы содержит уже неактуальную информацию.