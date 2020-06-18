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Происшествия

Кокаин, экстази, грибы. В алтайском наукограде ликвидировали крупную нарколабораторию

Бийчанин промышлял в роли закладчика, но вскоре понял, что может «варить» наркотики сам и обустроил лабораторию. Полицейские нашли ее изъяли разнообразные виды запрещенных веществ и реактивы.

В нарколаборатории.
В нарколаборатории.
22.мвд.рф

Преступную деятельность 29-летний мужчина начал еще в ноябре 2018 года. Тогда подозреваемый занимался только «закладками». Спустя несколько месяцев он решил готовить наркотики самостоятельно.

Житель наукограда изучил этот вопрос в интернете, нашел, где купить необходимые реактивы и оборудование, а также заручился помощью приятеля, который ранее помогал ему в «закладочной» деятельности.

Наркодельцы нашли гараж, который переоборудовали под химическую лабораторию.

Из купленных компонентов должно было получиться порядка 4000 граммов мефедрона. Минимальную выручку мужчины оценивали в 3 млн рублей. Сбывать продукцию бийчане собирались в интернет-магазине.

Полицейские вышли на «химиков» и задержали их. Во время обыска изъяли свертки с гашишом, кокаином, экстази, «скоростью» и галлюциногенными грибами.

Подозреваемый наркоделец.
Подозреваемый наркоделец.
22.мвд.рф

Кроме этого нашлось 100 литров реактивов для изготовления синтетических наркотиков, упаковочные материалы, пакеты, рулоны изоленты, весы, ноутбук, сотовый телефон и модем, с помощью которых продавали товар.

«Следственным управлением МУ МВД России «Бийское» возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — заявили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Фигурантов заключили под стражу. Дело передали в суд.

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