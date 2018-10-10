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10 октября
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Кокорину и Мамаеву ужесточили статью. Одному из них грозит федеральный розыск

Полиция пригрозила Александру Кокорину и Павлу Мамаеву федеральным розыском, если они не явятся в правоохранительные органы до 18:00 мск 10 октября, сообщает РБК. Мамаев явился на допрос. Уголовное дело переквалифицировали со статьи «побои» на «хулиганство», и теперь футболистам грозит до семи лет колонии.

Павел Мамаев.
Павел Мамаев.
www.instagram.com/mamaev_fans

«Уважаемые господа Кокорин и Мамаев, столичная полиция просит вас до 18:00 явиться в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи объяснений по материалам следствия, в противном случае вас объявят в федеральный розыск», — передает РБК слова пресс-секретаря столичного главка МВД Юрий Титова. Как сообщает Sports.ru, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев явился в отделение полиции на допрос. По информации Mash, игроку грозит арест.

Как передает «Росбалт», уголовное дело против футболистов переквалифицировали со статьи 116 УК РФ «побои» на более тяжкую 213 УК РФ «хулиганство». Теперь футболистам грозит до семи лет колонии в рамках уголовного дела об избиении чиновника в Москве.

Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и уже опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию. Позже стало известно, что они также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Российский футбольный союз уже заявил, что готов пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева.

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