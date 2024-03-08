Колесо от взлетавшего Boeing упало на парковку

Оно упало на парковку и повредило четыре автомобиля. Из людей никто не пострадал.
Лайнер сделал экстренную посадку в Лос-Анджелесе. На борту были 235 пассажиров, 10 бортпроводников и четыре пилота, указывает Газета.Ru.
Ранее самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва. У одного из пассажиров взорвался пауэрбанк.
Самолет, летевший в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у пассажира взорвалось портативное зарядное устройство.
Из-за взрыва на борту произошло задымление.
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