Количество фальшивых купюр резко снизилось в Алтайском крае, но злодеи перешли на крупные банкноты

Число обнаруженных фальшивых купюр резко снизилось в Алтайском крае. Однако все чаще злоумышленники стали подделывать банкноты более высокого номинала.

Как сообщили в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центробанка, по итогам первого квартала 2020 года, на территории нашего региона в банковском секторе региона выявили 24 поддельные банкноты на общую сумму 101 тысяча рублей.

За тот же период прошлого года специалисты обнаружили 101 купюру на 303 000 рублей.

«В этом году большая часть подделок — 79% - приходится на банкноты 5 000 рублей. В 2019-м их доля составляла 49,5%, так как тогда преступники проявили традиционно большой интерес и к деньгам номиналом 1 000 рублей — 48,5% подделок. За первый квартал 2020 года выявлено только четыре фальшивки по 1 000 рублей. Среди подделок также есть одна банкнота номиналом 2 000 рублей», — рассказали в управлении ЦБ.

По словам заместителя управляющего отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Андрея Антипова, «поведение» сбытчиков поддельных купюр остается прежним.

«Преступники, чтобы сбыть подделки, часто выбирают небольшие заведения, маленькие магазины, киоски или рынки. В таких точках нет специального оборудования и возможность сбыта подделок зависит только от знаний кассиров и покупателей, а, значит, нужно тщательнее проверять деньги. Если сомневаетесь, обращайтесь в любой банк. Там купюру проверят бесплатно. Если она окажется поддельной, то ее передадут полиции», — отметил Антипов.

Фальшивые деньги. ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В свою очередь, замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю, полковник полиции Виталий Полтарыхин сообщил, что с начала года по фактам фальшивомонетничества в регионе возбуждено 27 уголовных дел.

Также он подчеркнул, что в крае удается активно бороться со злоумышленниками, промышляющими фальшивомонетничеством.

«Только в прошлом году за сбыт поддельных купюр была пресечена деятельность трех преступных групп. В феврале текущего года в суд направлено уголовное дело в отношении группы из двух человек, которые занимались сбытом фальшивок», — сказал представитель регионального главка МВД.

Он также указал на то, что гражданам, у которых при расчетах возникает сомнение в подлинности купюр, необходимо незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.