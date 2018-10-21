Количество пострадавших при ЧП в керченском колледже увеличилось

Общее число пострадавших во время нападения на керченский колледж выросло, сообщил и РИА «Новости» в Центре медицины катастроф Крыма. По данным на 21 октября, их 73 человека. Некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии.

По словам представителя организации, в Симферополе лечение проходят 15 человек, все — средней степени тяжести. Пострадавшие размещены в 11 больницах Крыма, Краснодарского края и Москвы.

По данным Минздрава на 20 октября, в больницах находились 45 пострадавших, в том числе 25 детей, три пациента оставались в состоянии крайней степени тяжести.

Глава ведомства Вероника Скворцова рассказала, что большинство жертв трагедии в керченском колледже скончались от огнестрельных ранений, а в больницы попали в основном пострадавшие от взрывов. Их травмы связаны с попаданием в тело металлических предметов, которыми были начинены бомбы, и последующим развитием инфекции.

Как произошло ЧП?

17 октября в Керчи в местном политехническом колледже прогремел врыв и прозвучали выстрелы. Первоначально силовики предположили, что это был теракт, однако позже выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент этого колледжа.

Нападение устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. После того, как он взорвал бомбу и расстрелял других студентов колледжа, он покончил с собой в библиотеке.

В Керченском колледже произошел взрыв. Керчь.фм.

Росляков учился на 4-м курсе по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».Однокурсники отзывались о нем как о замкнутом и нелюдимом человеке.