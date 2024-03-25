Количество пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 182 человек

Ранее стало известно, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Отмечается, что погибших 137 человек.
Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холле» пропал уроженец Барнаула.
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Списки пострадавших опубликовал Минздрав Подмосковья, сообщает «112».
Ранее стало известно, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Отмечается, что погибших 137 человек.
Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холле» пропал уроженец Барнаула.
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