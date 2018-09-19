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Коллекторы пообещали 92-летнему фронтовику «засунуть паяльник в одно место»

В Казани коллекторы угрожали 92-летнему участнику Великой Отечественной войны Юрию Величко физической расправой — они пообещали ему «засунуть паяльник в одно место», если пенсионер не оплатит долги по ЖКХ.

Кошелек.
Кошелек.
СС0

Фронтовик живет в квартире в старом доме, где нет горячей воды. В 2008 году в здании начали делать капремонт, и мужчина переехал к знакомым. Вернувшись в 2009 году в свой дом, он получил счет за расход электроэнергии и воды по повышенному тарифу.

«Вот так и копились эти долги, которые я, естественно, не признаю. Да и капремонт-то сделали как попало», — говорит ветеран.

Когда сумма пени достигла 40 тысяч рублей, УК отключила свет в квартире фронтовика и наняла коллекторов, пишет Lenta.ru.

По словам ветерана, они начали ему угрожать: «Вплоть до того, что обещали мне паяльник в одно место воткнуть!» Он добавил, что к нему приходили трое мужчин и требовали отдать им деньги. Для защиты пенсионеру пришлось купить газовый баллончик, пишет ura.ru.

Директор управляющей компании Рустам Галимов пояснил, что методы выбивания задолженности законны, а долг у фронтовика накопился, потому что он платил по счетам «по своему разумению». Галимов подчеркнул, что если бы ветеран жил на первом этаже, отключили бы и слив канализации.

Продажа долгов коллекторам

Эксперты утверждают, что единственная организация, которой возможно переуступить коммунальные долги, — это сам поставщик ресурсов. Но принять такие долги — это право, а не обязанность ресурсоснабжающей организации. А вот обязанность проводить всестороннюю работу с должниками и рассчитываться с поставщиком ресурса, по закону, лежит на управляющей компании, которая ведет предпринимательскую деятельность и получает доход

Ранее сообщалось, что в следующем году коллекторы получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу.

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