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Происшествия

Командир воинской части в Сибири устроил стрельбу в жилом доме

В Красноярском крае задержан командир одной из воинской частей региона. Он открыл огонь из окна жилого дома.

Патроны, боеприпасы.
Патроны, боеприпасы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Жители поселка Каменка услышали звуки стрельбы из окна жилого дома утром. Огонь открыл командир местной воинской части. На место приехали сотрудники Росгвардии и бригада скорой помощи, сообщил телеграм-канал «Ачинский набат».

Силовики задержали мужчину.

Очевидцы рассказали, что служащий по контракту военный начал стрельбу после бытового конфликта с женой.

Командование Центрального военного округа объявило о проверке по факту «неосторожного обращения с оружием», уточняет NGS24.

«По предварительным данным, военнослужащий, находясь в наряде, произвел случайный выстрел в воздух. В результате стрельбы никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

В красноярской Каменке расположен военный городок Ачинск-13, пишет Тайга.инфо. В нем всего семь многоквартирных домов.

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