Командир воинской части в Сибири устроил стрельбу в жилом доме

В Красноярском крае задержан командир одной из воинской частей региона. Он открыл огонь из окна жилого дома.

Жители поселка Каменка услышали звуки стрельбы из окна жилого дома утром. Огонь открыл командир местной воинской части. На место приехали сотрудники Росгвардии и бригада скорой помощи, сообщил телеграм-канал «Ачинский набат».

Силовики задержали мужчину.

Очевидцы рассказали, что служащий по контракту военный начал стрельбу после бытового конфликта с женой.

Командование Центрального военного округа объявило о проверке по факту «неосторожного обращения с оружием», уточняет NGS24.

«По предварительным данным, военнослужащий, находясь в наряде, произвел случайный выстрел в воздух. В результате стрельбы никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

В красноярской Каменке расположен военный городок Ачинск-13, пишет Тайга.инфо. В нем всего семь многоквартирных домов.