Командир воинской части в Сибири устроил стрельбу в жилом доме

Жители поселка Каменка услышали звуки стрельбы из окна жилого дома утром. Огонь открыл командир местной воинской части. На место приехали сотрудники Росгвардии и бригада скорой помощи, сообщил телеграм-канал «Ачинский набат».
Силовики задержали мужчину.
Очевидцы рассказали, что служащий по контракту военный начал стрельбу после бытового конфликта с женой.
Командование Центрального военного округа объявило о проверке по факту «неосторожного обращения с оружием», уточняет NGS24.
«По предварительным данным, военнослужащий, находясь в наряде, произвел случайный выстрел в воздух. В результате стрельбы никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.
В красноярской Каменке расположен военный городок Ачинск-13, пишет Тайга.инфо. В нем всего семь многоквартирных домов.