18 января
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Происшествия

Коммунальная авария в Сибири: что известно к этому часу. Пострадавшие

Накануне в Новосибирске произошла коммунальная авария. Трубы сильно повредились. Об этом сообщает Mash Siberia.

СГК, ремонт труб.
СГК, ремонт труб.
Фото предоставлено СГК.

В министерстве ЖКХ рассказали, что на месте работают 218 человек. При этом вызвали бригады из Бердска, Искитима, Кольцово и Академгородка.

Очевидцы рассказывают, что люди греются от газовых плит. Также помимо отопления в домах нет света.

В УК сообщили, что авария на трансформаторе — без электричества осталось три дома.

От аварии пострадало 13 человек — все с ожогами. Двух госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вновь произошла коммунальная авария. Отопление также отсутствует в школах и больницах.

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