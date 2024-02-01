1 февраля
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Происшествия

Коммунальная сводка: сибиряки оказались в ловушке из-за замурованных льдом дверей

Коммунальная авария произошла в центре Иркутска, дороги залило кипятком, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Коммунальная авария в Сибири.
Коммунальная авария в Сибири.
Babr Mash

Труба прорвалась из-за перегрузки и износа.

Несколько улиц превратились в каток, на них образовались девятибалльные пробки.

Коммунальная авария в Сибири.
Коммунальная авария в Сибири.
Babr Mash

На тротуарах стало очень скользко — жителей просят быть осторожнее, указывает Газета.Ru.

Коммунальная авария в Сибири.
Коммунальная авария в Сибири.
Babr Mash

Некоторые дома оказались в ледяном плену — подъездные двери покрылись коркой льда, не позволяя людям выйти на работу. Дворники приходят на помощь жителям.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирской области из-за коммунальной аварии. Работами по устранению порыва трубопровода занимались службы СГК. Также привлекают дополнительные бригады.

Очевидцы рассказывали, что люди грелись от газовых плит.

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