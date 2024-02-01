Коммунальная сводка: сибиряки оказались в ловушке из-за замурованных льдом дверей

Труба прорвалась из-за перегрузки и износа.
Несколько улиц превратились в каток, на них образовались девятибалльные пробки.
На тротуарах стало очень скользко — жителей просят быть осторожнее, указывает Газета.Ru.
Некоторые дома оказались в ледяном плену — подъездные двери покрылись коркой льда, не позволяя людям выйти на работу. Дворники приходят на помощь жителям.
Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирской области из-за коммунальной аварии. Работами по устранению порыва трубопровода занимались службы СГК. Также привлекают дополнительные бригады.
Очевидцы рассказывали, что люди грелись от газовых плит.
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