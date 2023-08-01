Комната с намордниками, гвоздодер, "свекровь": что известно о заточении женщины в доме маньяка. Фото места ЧП

Житель Челябинска, похитивший 19-летнюю девушку и удерживавший ее 14 лет в своем доме , оказался причастен к убийству другой девушки. Тело первой жертвы он расчленил и закопал в погребе.

Тело жертвы он расчленил. Как установили эксперты, останки пролежали в земле около 7-10 лет. Предположительно, жертву убили кувалдой ли гвоздодером, указывает Газета.Ru.

Заточение и побег

Женщина находилась в заточении с 2009 года. 30 июля она смогла сбежать и обратиться в полицию.

Она рассказала, что осенью 2009 она познакомилась с мужчиной. Тот пригласил ее в гости под предлогом "выпить". Девушка согласилась.

Сбежать из дома она смогла только спустя 14 лет.

Когда мужчина уходил — пристегивал жертву к балке и заклеивал ей рот скотчем. Она могла перемещаться по дому, только если занималась делами по хозяйству.

В комнате были намордники и другие приспособления, чтобы удерживать женщину, пишет Ura.Ru.

Мать

При этом мать похитителя жила вместе с ними. Пожилая женщина утверждает, что пострадавшая находилась у них «добровольно» и являлась «сожительницей», сообщает РИА Новости.

Жена в кастрюле

Пострадавшая рассказала, что похититель познакомил ее с другой девушкой, которую тот держал у себя в сарае. Он назвал ее своей «женой», но позже оказалось, что ту он также похитил, сообщает Mash.

Как-то мужчина начал избивать девушку, она начала звать на помощь, и тот добил ее гвоздодером. Потом расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе. Выжившая девушка все это видела.

Сестра

Сестра сбежавшей из плена, по предварительной информации, не стала искать похищенную девушку, когда та не пришла домой, а сообщила о пропаже в полицию только спустя девять лет — нужно было продавать общую квартиру (родители умерли). Причем жила она неподалеку от дома маньяка.

Туда женщина и направилась, когда ей удалось выбраться.

Странная семья

Подругам мать ничего не рассказывала, говорила якобы парень живет с женой. На вопросы о том, почему они не выходят из дома, объяснила, что не любят общество.

Соседка часто бывала в этом доме, но ни разу не видела никого, кроме мужчины и его матери, пишет 74.ru. По словам соседки, это была странная семья.

Соседки дружили больше 10 лет, ходили друг к другу в гости, вместе занимались танцами для тех, кому за 50, посещали церковь.

Про «спутницу» сына пожилая женщина вскользь упоминала последние два года. Но "спутницу" соседке не показывали, ссылаясь на то, что спит. Женщина призналась, что даже подумала, что подруга сочиняет про сожительницу сына.

Под надзором

По данным Следкома, у мужчины случилось обострение психического заболевания, 30 июля его увезли в психоневрологическую больницу, а пленница смогла сбежать. Сейчас с подозреваемым работают силовики.

Подозреваемый находится в лечебном учреждении под постоянным надзором сотрудников правоохранительных органов.