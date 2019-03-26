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Происшествия

Компания друзей в Змеиногорске попалась на незаконном шоппинге

Парень и две девушки в Змеиногорске обокрали магазин одежды, который не работал несколько месяцев. Местные жители решили этим воспользоваться и похитили одежду и мебель, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
22.мвд.рф

21-летний парень, неоднократно привлекавшийся за кражи, заметил неработающий магазин одежды. Ночью он разбил окно, проник внутрь и вынес стол, стул, тумбу, шкаф и тепловентилятор, общей стоимостью около 15 тыс. рублей. Мебель была разобрана и упакована. Молодой человек все собрал и установил у себя дома.

Потом он позвал друзей и рассказал, что в магазине осталось еще много вещей. Две девушки на следующую ночь похитили два горнолыжных костюма, десять женских кофт, пять мужских свитеров, шесть шуб и три пальто. Стоимость похищенных вещей устанавливается.

Сотрудники уголовного розыска в этот же день задержали подозреваемых. Возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, либо иное хранилище.

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