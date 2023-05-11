Компания S7 Airlines прокомментировала происшествие в аэропорту «Толмачево»

Авиакомпания S7 Airlines прокомментировала происшествие в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске 10 мая. Тогда самолет после взлета не смог улететь в пункт назначения.

10 мая самолет авиакомпании «Сибирь» должен был следовать по оборотному маршруту Новосибирск – Кемерово – Новосибирск.

Однако из-за технической неисправности борт не смог отправиться в Кемерово и вернулся в аэропорт вылета.

В пресс-службе компании отмечают, что для пассажиров подготовили резервный борт для выполнения рейса по маршруту.

Все пассажиры благополучно добрались до пункта назначения. В аэропорту Кемерово самолет приземлился в 15:52 по местному времени.

Всего на борту находилось 62 пассажира. Во время ожидания пассажирам предлагались напитки.

Ранее во время посадки женщина открыла аварийный выход и сорвала полет.