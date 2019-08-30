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Происшествия

Компанию сельчан в Алтайском крае будут судить за вырубку 4 сосен

Компания из трех жителей Михайловского района Алтайского края срубила четыре сосны и теперь предстанет в суде по обвинению в незаконной рубке в крупном размере. Об этом рассказали в региональном следкоме.

Лес, сосны.
Лес, сосны.
CC0

По версии следствия, в апреле трое обвиняемых, один из которых несовершеннолетний, сговорились и без оформления договора аренды лесного участка, вырубили сосны.

Ущерб превысил 100 тысяч рублей. Имущество лесорубов арестовали. Уголовное дело направили в суд.

По вменяемой статье им грозит штраф в размере от одного до трех млн рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее жителя Алтайского края осудили за вырубку одной сосны. Суд назначил сельчанину 1 год условно, а также выплату ущерба 52,8 тыс. рублей.

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