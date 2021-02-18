Депутату АКЗС Всеволоду Кондратьеву дали новый срок. Чтобы ознакомиться с 48 томами уголовного дела

16 февраля в Центральном районном суде Новосибирска прошло открытое судебное заседание, связанное с уголовным делом бывшего депутата АКЗС Всеволода Кондратьева. Сторона обвинения была недовольна тем, что подсудимый долго знакомиться с документами.

Напомним, Всеволод Кондратьев был задержан новосибирскими силовиками 24 июля прошлого года.

Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере).

Сам обвиняемый, находящийся в СИЗО-1, свою вину отрицает. Сейчас он знакомится с материалами уголовного дела и приобщенными к нему вещественными доказательствами.

Судебное заседание в Центральном районном суде было назначено по ходатайству следователя по особо важным делам 2 отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по НСО, подполковника юстиции Алексея Якимова.

Всеволод Кондратьев. akzs.ru

Если уйти от казенных формулировок, то суть ходатайства — в сокращении сроков ознакомления Всеволода Кондратьева с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами (среди них один накопитель, две флеш-карты, 25 CD-дисков).

На то, чтобы осилить 48 томов уголовного дела (один том — 200 и более страниц формата А4, а первый вообще больше 400 страниц) и ознакомиться с вещдоками Кондратьеву отвели самый короткий месяц в году — февраль, причем с 1 по 22 числа.

При этом, как выяснилось обвиняемый Кондратьев имеет право знакомиться с материалами дела с 10:00 до 17:00 в следственном кабинете ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области. Он может это делать как единолично, так и со своими защитниками. Под наблюдением следователя.

46-летний Всеволод Кондратьев, имеющий два высших образования и степень кандидата экономических наук, за первые 12 дней успел изучить почти четыре тома.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Следствие усмотрело в этом, выражаясь спортивной терминологией, «затяжку времени» и предложило сократить сроки чтения. Официально звучит это так:

«Следствие считает, что для ознакомления с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами без нарушения права обвиняемого на защиту представляется достаточным время до 22.02.2021, включительно».

У обвиняемого и его защитников по этому поводу возникло немало контраргументов. 22 выделенных дня изначально выглядели крайне утрамбованным сроком.

А если вычесть выходные и санитарные дни по средам и добавить строгий распорядок дня в следственном изоляторе то окажется, что почитать материалы своего дела и тщательным образом проанализировать их на сон грядущий или с утра пораньше невозможно.

Всеволод Кондратьев. Сайт алтайского отделения «Единой России».

Всеволод Кондратьев,

депутат АКЗС:

Режим работы СИЗО не соответствует графику, которое выбрало следствие. Начиная с 1 февраля, мне было в общей сложности предоставлено 17 часов 25 минут на ознакомление с делом. И это «грязное» время. Вычтите из него время на периодическую санобработку помещения, выходы в туалет, который находится в дальнем коридоре, приход-уход, написание ходатайства. Как правило, следствие дает мне возможность знакомиться с материалами 1 час 15 минут — 1 час 40 минут в день. Единственный раз за это время было пять часов. Следственные действия в СИЗО возможны только с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00″.

Далее депутат пояснил, что они договорились со следствием работать во второй половине дня — с 14 до 17 часов. «Я готов одолевать по одному-двум томам в день, но так дайте обещанные три часа. Меня приводят к 14 часам в бокс, где еще человек 15, и я стою там больше часа, чтобы дождаться, когда придет следователь. Однажды его появления пришлось ждать 1 час 45 минут», — рассказал подсудимый.

Кондратьев попросил суд продлить срок ознакомления с материалами дела и вещдоками хотя бы до 30 марта.

Идет заседание. Суд. Анна Зайкова

Всеволод Кондратьев,

депутат АКЗС:

Я ничуть не затягиваю процесс ознакомления и у меня нет глобальной конфронтации со следствием. Напротив, я заинтересован, чтобы быстрее начались судебные разбирательства. Но я изучаю материалы первого тома и вижу, что в нем должен быть электронный носитель, который многое разъясняет. Прошу, чтобы его предоставили. Полмесяца прошло — носителя нет. Сшивки в 17 листов, которая, согласно приложению, должна иметься в первом томе, тоже не нашел пока. Я сам пишу ходатайства по многим возникающим во время чтения вопросам — ни одного ответа. И прихожу к выводу: следствие с самого начала не заинтересовано в том, чтобы я нормально изучил материалы дела и сформировал вместе с адвокатами защитную стратегию. Мое дело построено в основе своей на экономических и бухгалтерских документах, которые надо изучать особенно тщательно.

Один из представителей защиты, председатель МКА «Лекс Поинт», адвокат Вадим Мышлявкин озвучил целую серию аргументов о мизерности срока ознакомления, не говоря уже про его сокращение.

Адвокат приводил примеры неэффективности организации процесса ознакомления обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела. Ссылался на определение Конституционного суда РФ от 29 мая 2018 года № 1337, где говорится, что ч. 3 ст.217 УПК РФ не допускает ограничение обвиняемого и его защитника во времени, необходимого им для такого ознакомления.

Всеволод Кондратьев в 2009 году. Олег Богданов

Он указал суду на ряд голословных утверждений следователя Якимова по поводу того, что защита якобы затягивает процесс ознакомления. И еще указал на явный прокол со стороны следствия: 22 февраля 2021 года является выходным днем, а в силу ст.128 УПК РФ на выходной день не может приходиться окончание любого следственного действия.

Ссылаясь на судебную практику, Мышлявкин попросил суд установить окончание срока ознакомления на 30 апреля.

Судья Татьяна Петрова приняла в итоге компромиссное решение — ходатайство следователя Алексея Якимова удовлетворить частично. Срок ознакомления с документами и вещдоками обвиняемому и его защитникам установлен до 15 марта, включительно.

Для защищавшейся стороны дополнительные три недели — это все лучше, чем ничего. Но и для следствия тоже приемлемая дата — оно может уложиться в отведенные сроки. Ведь еще 11 января 2021 года замруководителя СУ СК РФ по НСО Виталий Зарипов продлил срок предварительного следствия по этому делу до 23 марта.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

После ареста Кондратьева прозвучало немало версий о происшедшем. Одна заключается в том, что депутата по разным причинам решили сделать «паровозом» в темной истории развала легендарного для Алтая треста «СтройГаз».

Впрочем, сам Кондратьев на этот счет пока никак публично не высказывался. Возможно, какие-то заявления прозвучат в суде.

Altapress.ru будет следить за громким процессом.