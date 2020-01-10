«Конкуренты» сожгли два здания сибирской компании ритуальных услуг

Сгорели ритуальный магазин и похоронный зал. Общая площадь, поврежденная огнем, составила 250 квадратных метров.
«МЧС уже выдвинуло предварительную версию происшествия. Здания сгорели по причине поджога», — пишет издание со ссылкой на ведомство.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, виновные и сумма нанесенного ущерба. МВД начало доследственную проверку.
Как уточняет Babr24, оба помещения, согласно справочнику 2ГИС, принадлежат ритуальной службе «Гранд Ритуал».
Ночью 9 января на Смоленском кладбище загорелся ритуальный зал. На борьбу с огнем ушло полчаса, в 5:05 возгорание было ликвидировано.
Следующей ночью загорелся магазин ритуальных услуг на выезде из города. Сообщение поступило в 3:08, в 3:20 огонь был потушен.